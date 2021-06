Sonia ABENA

Plus de 10 ans au service de différentes marques et entreprises qui ont eu confiance en mon potentiel dans l'univers de la communication traditionnelle et digitale : de AES SONEL, en passant par INTELCIA, CANAL+ et OCEAN OGILVY.



Aujourd'hui Co-manager d'un studio de branding et digital: dans lequel je dirige le département digital ( développement de concepts digitaux, Social media, vidéo digital marketing ).



Également la plume derrière le Blog et les pages Facebook et Instagram du concept Madivia : passionnée de cosmétique naturelle et d'aromathérapie, je crée - je teste - et je partage avec plus de 6000 abonnés mes astuces de beauté et de santé que m'inspire la nature.



madiviabio.wordpress.com



Une autre de mes passions : L"intermédiation.

Je connecte les offreurs et les demandeurs pour des produits issus de l'agriculture - de la cosmétique bio.