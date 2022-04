Ayant une formation de graphiste et une expérience dans la direction artistique et l’infographie en agence et imprimerie depuis une dizaine d’années, je suis autonome et réactif sur différents supports tels que : magazines, affichages, brochures, flyers,…

Pour moi, partager mes connaissances et ma créativité est essentiel pour pouvoir évoluer pleinement dans mon métier.



Mes compétences :

Illustrator

Flash

Photoshop

Indesign

PAO

Créatif

Graphiste

Adobe After Effects