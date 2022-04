Francis OLIVIERI

"Un objectif, l’équilibre entre l’homme et la terre."



Créateurs de nouvelles technologies pour l'hygiène professionnelle.



Créé en 1992 au Canada, Innu-Science est le fruit de la rencontre entre deux jeunes scientifiques passionnés de biotechnologies, convaincus de la nécessité de développer des produits de nettoyage plus respectueux de l’environnement.



Présent dans 25 pays, Innu-Science s’affirme aujourd’hui comme un leader des biotechnologies spécialisé dans la R/D et la fabrication de produits d’hygiène et de nettoyage.



Innu-Science propose une gamme complète et efficace de produits de nettoyage dépassant toutes les normes environnementales, biodégradables, sûrs pour l’environnement comme pour les personnels, qui permettent d’optimiser la logistique, de simplifier la formation et le contrôle des équipes en économisant de manière significative sur les budgets des produits de nettoyage.