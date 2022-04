Francis OLIVIERI

Créateur de la Société INITHERM depuis 7 ans, avec 40ans d'expérience en CVC: je développe des procédés permettant de chauffer et climatiser les surfaces commerciales, ainsi que les locaux de grande hauteur. Les installations proposées sont SUR MESURE et en rupture avec les concepts habituellement rencontrés à ce jour sur le marché. Elles apportent de substantielles ECONOMIES D'ENERGIES tout en améliorant la QUALITE DE L'AIR ambiant et le CONFORT.





Mes compétences :

Génie climatique et réfrigération

Économie d'énergie

Génie climatique