Francis PARMENTIER

48 ans, en forme,

-Ingénieur de formation (Ecole Centrale de Lyon Promo 86)



Chef de projet dans le domaine des grands arrêts, et de la construction d'unités de raffinage ou de pétrochimie.



Compétence en :

-Discipline techniques connexes aux installations de raffinage:

Machines tournantes, Tuyauteries, Chaudronnerie, Electricité/Instrumentation, Analyse en Ligne, Automatismes



-Sécurité dans la conduite d'installations industrielles



-Management direct d'équipes > 100 personnes, avec Chantiers > 3000 personnes



-Exploitation d'installations pétrolières (aval pétrolier)



-En cours de developpement: Compétences liées aux achats de matériels et travaux en milieu international (Juridique et commerciale).



Mes compétences :

Achats

Construction

Maintenance

pétrole

Raffinage