Francis PARMENTIER

Plus de douze années passées au sein de Cityrama m'ont permis d'acquérir de bonnes capacités d'administration de réseaux. De l'installation de postes informatique à celle de serveur, de la gestion de l'Active Directory à celle d'Exchange, du câblage d'une baie de brassage à l'assistance du personnel, de la gestion des sauvegardes aux liaisons inter sites, j’éprouve toujours autant de plaisir. Un problème ? une panne ? C'est tout de suite un challenge à résoudre le plus rapidement pour la satisfaction de tous y compris moi-même : Le plaisir de la recherche, d'en apprendre encore plus et d'évoluer. Rigoureux, impliqué et passionné, toujours en quête de résultats et d'innovation pour le bien de l'entreprise. J'apprécie le travail collaboratif, toujours prêt à en apprendre plus de cet univers captivant.



Mes compétences :

Windev

Drupal

Assemblages électroniques

Windows Serveur 2003

Maintenance informatique

CCD

GLPI

Active directory

Windows

Assembleur et monteur pc bureau

Oxatis

Alcatel 4400 CCS

GPO

Outlook

Photographie

Développement web

Excel

Administration réseaux

Word

VPN

Installation Système d'Exploitation

Gestion de firewall

Montage vidéo

Installation Informatique

Assistance utilisateurs

Paint shop pro

Webdev

Analyse coût d'impression

Analyse coût télécomunication

Jarretiérage baie télécom

Ergonomie et sécurité du travail

Câblage baie de brassage

Paramétrage Copieur Multifonction Ricoh

Document Unique.Plan de Formation

Carreleur

Esprit d'équipe

Plomberie

Déménagements informatiques

Déménagement technique

Empathie et bonne humeur