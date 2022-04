Francis PATTEIN

A travers mes différentes expériences professionnelles industrielles et de conseil, j'ai acquis les compétences suivantes :



Organisation et développement des méthodes de gestion de la maintenance

- Administration fonctionnelle d’un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)

- Analyse et définition de processus liés à la maintenance (Gestion des interventions, des stocks, des achats, construction du budget de maintenance...).

- Conseil en méthode et organisation des services de maintenance structurés autour d'outils de pilotage d'activité



Management

- Gestion de projet (utlisation de la méthode SCRUM - AGILE)

- Animation et encadrement d’équipes internes et externes

- Animation de réunion de travail.



Transmission de connaissance

- Conception et réalisation de formations destinées à différents types de public (opérateurs ou techniciens, jusqu’à responsables de service)



Informatique

- Pack Office : maitrise confirmée et mini développement

- Logiciel de GMAO (Carl Master version 421, Carl Source v3.1) : administration et paramétrage

- Outil de reporting (Language SQL, Crystal Report, BIRT) : maitrise confirmée



Mes compétences :

agile

Agile SCRUM

Automobile

Conseil

GMAO

Maintenance

Poka Yoke

Qualité

Scrum

Sport

TPM