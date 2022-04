Francis PÉRINEAU

Double formation en agronomie et chimie verte,et master en sciences environnementales.

Expérience dans 3 secteurs : 10 ans en Institutions dans le domaine de la recherche et de l'innovation, 10 ans dans l'agro-industrie et la chimie verte (actifs végétaux et ingrédients naturels) en tant que responsable de la R&D dont 7 ans chez Naturex (membre fondateur), 10ans en Afrique et Caraïbes sur des projets de développement rural et d'accès à l'eau dont 4 ans en tant que Directeur Général du service d'eau potable de la ville de St-Marc (Haïti).

Aujourd'hui : Consultant en pilotage de services d'eau, en production d'extraits végétaux, en sécurité alimentaire.

Principales missions :

• Conduite et gestion opérationnelle de projets : organisation, management, pilotage financier.

• Elaboration de programmes : analyse des orientations stratégiques et planification opérationnelle.

• Durabilité et gouvernance des projets.

• Inter-relations des parties prenantes.

Principaux secteurs d’activité :

• Gestion de la ressource en eau, service public d’eau potable

• Filières agricoles pour la chimie verte et sourcing de matières premières pour l'extraction végétale

• Actifs et ingrédients naturels pour l’industrie alimentaire, la nutrition, la santé et le bien-être





Mes compétences :

Agro industrie

Chimie

Chimie verte

Conduite de projets

Développement durable

Environnement

Ingredients