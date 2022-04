Francis PETRIS

Passionné des NTIC, mes responsabilités sont orientées sur la gestion du Système d’information, de l'architecture, le management du service IT, la sécurité du fonctionnement de l'ensemble et le développement l'e-business dans l'entreprise.



Une part importante de mon rôle consiste à convaincre de débloquer les budgets nécessaires pour faire évoluer les systèmes mis en place et d’offrir de nouveaux services aux collaborateurs de CrossKnowledge, dans le but d’améliorer leurs productivités et réactivités.



Mes points forts sont :



• Négociateur

• Polyvalent

• Réactif

• Persévérant

• Innovateur







Mes compétences :

Infrastructure de monitoring

Gestion budgétaire

Linux

Management

Microsoft Windows

Négociation contrats

Gestion de projet

Wi-Fi

Gestion des ressources humaines

PALO ALTO

Sécurité informatique

Téléphonie sur IP

Achats

Microsoft Windows 2003 Server

HelpDesk

Domain Name Server Protocol

E-Business

VMware

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

ITIL

Dynamic Host Control protocol

CA ArcServe

Audit

Active Directory

Microsoft Office

Microsoft Exchange

Google Apps

PKI