Francis PÉZERON

En activité depuis 6 ans dans le milieu des Ressources Humaines et plus particulièrement de la Formation, j’évolue auprès d’organisations où l’ingénierie pédagogique revêt une dimension stratégique. Mes diverses expériences me permettent de saisir l’enjeu que revêt aujourd’hui la formation professionnelle.

La construction d’un Observatoire des Métiers pour le groupe AREVA NC m’a fait prendre conscience que la formation était un puissant levier pour anticiper les évolutions professionnelles. La réalisation d’un mémoire sur la conduite du changement a complété cette première approche de par la dimension formative que nécessite l’accompagnement d’une restructuration (intégration de 150 collaborateurs au sein d’IBM Application Services).

Enfin, la conception de formation sur mesure (en présentiel et/ou e-learning) et la gestion d’une plate-forme e-learning, au sein de Chronopost, m’a permis d’acquérir une vision pragmatique de la pédagogie en déployant des solutions empruntes des réalités terrains.

Fort de ces expériences je propose aujourd’hui mes services en tant que free lance, avec un champ d’action intégrant 3 volets : la conception pédagogique, la médiatisation et l’accompagnement.



Mes compétences :

Captivate

Formation professionnelle

Pédagogie

Formation continue

E-learning

Formation

Articulate