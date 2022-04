Francis RAJAOBELINA

Mes 28 ans d’expérience, dans le secteur du transport aérien et dans une multinationale, m'ont permis de faire le tour des différents aspects de la fonction RH. Mes compétences en matière de renforcement des capacités des Ressources Humaines par la formation sont unanimement reconnues. Je me suis fortement impliqué dans la formation professionnelle et le développement durable, en partenariat avec des ONG, dans le cadre du mandat responsabilité sociétale de mon groupe. J'ai animé un réseau de responsables de Ressources Humaines dans le cadre de l’Association Malgache des DRH (amDRHe), dont j'ai assuré la présidence pendant cinq ans. J'anime moi-même un ensemble de formations relatives au leadership et à la restauration de la confiance (ou affirmation de soi). Plusieurs missions à l'étranger m'ont permis de développer une très grande facilité d'adaptation et de travail dans un environnement multiculturel facilitant ainsi mon expatriation et mon intégration.



Mes compétences :

Formation

Gestion des compétences

Management

Recrutement

Ressources humaines

Succession

Talent management