Francis RIBEIRO

Bénéficiant de 21 ans d'expériences professionnelles en Menuiserie Ébénisterie et de 7 mois en Dessin sur Autocad, j'ai acquis toute la dextérité et le savoir faire nécessaire à la création, la restauration de meubles et d'agencements, ainsi qu'à la conception graphique.



Passionné par l’agencement d’intérieurs et l’ameublement, rigoureux, appliqué, inventif et dynamique, je saurai apporter une véritable valeur ajoutée à votre société.



J’ai eu le privilège d’être au service de sociétés très réputées et travaillant pour des chantiers et une clientèle exigeante. Je suis très polyvalent et professionnel.



J'ai souhaité complété mon parcours par le dessin sur AUTOCAD 2d notamment et l'appel d'offres pour la gestion administrative.



J'ai souhaité me recentrer sur un de mes métiers de cœur : la Menuiserie Ébénisterie ou la conception d'agencements et de mobiliers en tant que Dessinateur sur AUTOCAD 2D. Mais j'étudie toutes les opportunités tournant autour de ce projet y compris des postes plus polyvalents.



Mon secteur de recherche correspond à tout le Sud Ouest de la France.



Dans l'attente de vos contacts.



Très cordialement.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Office

Marquetterie

Design