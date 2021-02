Francis RIGAL

15.000….

C'est le nombre d’entreprises qui ont déposé leur bilan à cause d'un impayé client (Insee en 2013).

Selon l'INSEE un dépôt de bilan sur quatre a pour origine l'impayé d'un client. La seule faute de ces 15.000 chefs d’entreprises est d'avoir fait confiance à leur client.

Toutes les TPE / PME ont un risque de se retrouver dans cette situation car elles sont dépendantes d’un nombre limité de clients.

Pour le dirigeant, se retrouver en dépôt de bilan est un échec qui a des répercussions professionnelles immédiates mais aussi, pour redémarrer une autre activité plus tard (fiché Banque de France), personnelles (les cautions) et donc, familiales.



Pour prévenir les impayés, j'accompagne comme credit manager indépendant, les dirigeants des TPE / PME avec une prestation :

- Sans engagement,

- Personnalisable,

- A un prix compétitif,

- Simple à comprendre et à mettre en oeuvre.



Comme credit manager, j'ai géré le crédit de 62 agences commerciales d'un grossiste en matériaux de construction faisaient 130 millions de CA avec 14000 clients. En 2 ans, j'ai réduis les impayés de 1.300.000€ à 480.000€ pour les stabiliser ensuite à ce niveau.



Mes compétences :

Credit management

Contentieux

Recouvrement