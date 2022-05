Philippe FOURNIE

De formation initiale technique (Ingénieur en Indsutrie Alimentaire), j'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans le commercial en tant que Responsable de Zone Export puis Directeur Marketing et Commercial.



Depuis 2006, je suis installé à mon compte avec la vocation affichée de SERVIR L'EFFICACITE COMMERCIALE DES ENTREPRISES.



J'accompagne les responsables, leurs équipes et leur organisation à partir de 2 postures :



- une posture de consultant par laquelle je fais bénéficier mes clients des mes outils et de mes savoir-faire commerciaux.



- une posture de coach par laquelle j'aide des dirigeants, des responsables, des équipes et des organisations à imaginer leurs propres solutions. Les mots qui guident mon action sont autonomie et responsabilité.



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

Management

Ressources humaines

Coach

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching

Action commerciale

Conseil