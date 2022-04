Sylvain ZANNI

Quel est le point commun entre la chimie que j'ai étudiée initialement, et mon métier d'accompagnateur ? c'est la transformation !

Néovance est le nom de ma société. Ce mot exprime à la fois la capacité et la dynamique de changement, de renouvellement, de transformation dont nous avons besoin et peur en même temps.



Je suis animé professionnellement par cette "néovance" dans le but d'aider les dirigeants, les managers, les équipes, les consultants à la mettre en place, à la vivre, dans nos entreprises. Pour quoi ? parceque nos entreprises ont besoin de développer des organisations à la fois apprenantes et innovantes.

C'est le sens de mon chemin professionnel, c'est mon propre mouvement que je vis aussi à travers cette activité, avec le plaisir de rencontrer d'autres personnes motivées ou simplement curieux sur cet enjeu.Certification CT (coaching and team-buiding) chez Didascalis, en 2009.



NEOVANCE vous accompagne donc à travers 3 formes d'accompagnement :

- formation spécifique à vos besoins

- coaching et conseil

- séminaire



Mes compétences :

Vision

Conseil