Francis-Robert ILLE

Enseignant consultant en marketing international.

"Full time" Professeur à l'International University of Monaco.

Intervenant dans de nombreuses universités étrangères (Shanghai Jiao Tong University, Ocean University of China à Qingdao, Newcastle Business School, University of Northumbria, Institut Supérieur de la Magistrature de Rabat, University of Miami, South East Europe University of Macedonia, Tetovo, University of Bitola, Macedonia, sur les problèmes de commerce international, relations OMC, FMI, Banque Mondiale.

Amélioration de la compétitivité des entreprises par l'utilisation d'outils de CRM et l'enseignement de techniques de vente internationale.



