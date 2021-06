Laurent VAN DEN REYSEN

Diplômé de l'école Centrale Lille en 1986, j'ai créé l'entreprise QENVI (qualité ISO9001, EN9100, TS16949, BPF/ISO22716, environnement ISO14001, internet) en juin 2008 après avoir évolué au sein du Groupe Atos Origin depuis février 1998 en tant que directeur de projet informatique. En 22 ans d'expérience, j'ai exercé essentiellement en France, UK, Espagne et pour les grands acteurs Telecom, Militaire, Automobiles, Compagnies aériennes, Secteur Public, des fonctions d'ingénieur d'études mécatronique (CAO), d'auditeur/consultant qualité pour la production automobile (GALIA, AMDEC, MSP, Kaizen, SSR, ...) , de consultant/responsable qualité informatique (ISO9001, CMMI), d'ingénieur de développement informatique (NTIC) , de directeur de projet informatique (NTIC).

Les projets informatiques menés ont été jusqu'à plus de 23 millions d'euros et plus de 50 personnes managés (dont projet marge à 47%).

Je suis un expert dans certains domaines NTIC. Et à ce titre, j'ai dirigé des consultants J2EE, sécurité, process, UML, tests, CSS, XML, ...

Pour la qualité en production automobile, j'ai audité les différentes usines peinture, montage, forge, ... et j'ai dirigé un des projets de redéfinition de statistiques de la politique stratégique de PSA. J'ai suivi au sein de cette entreprise les domaines de la logistique (supply chain, EDI).

J'ai validé la formation d'auditeur IRCA ISO9001v2008



Mes compétences :

Informatique

PHP

Management

Mysql

Gestion de projet

J2EE

Business development

Supply chain / Lean

Environnement

Gestion de la qualité