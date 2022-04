Francis SICARD

Vient de publier un recueil de sonnets Vitraux de songes aux éditions Ipagination http://www.ipaginastore.com/fr/ dont voisi la bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=GgUrOqcdV_k



Enseignant, tuteur privé, auteur, traducteur et réceptionniste en hôtellerie de luxe, avec 25 ans de carrière en France, en Allemagne et au Royaume uni, parfaitement trilingue, maîtrisant tous les outils informatiques courants, propose son expérience diversifiée et atypique.



Poète et écrivain, a déjà publié quelques recueils de poèmes et tient un blog de création poétique centrée sur le sonnet classique : Lettres de soie rouge - http://lettresdesoie.over-blog.com/ - recherche tout contact avec le monde de l'édition pour mettre en place la diffusion de son capital poétique.



Photographe, utilise les liens entre la photographie et l'écriture explorant des univers liés par l'originalité de la juxtaposition. Deux blogs autour de ce regard: Givre d'orgeat - http://www.artilinki.com/fr/space/show/givre-d-orgeat-1 - et Paille de mots - http://www.fotolog.com/francissicard/ et désorùais membre de 500px https://500px.com/francissicard/galleries



En août 2015 publie un recueil de poèmes( sonnets classiques) chez Ipaginagion Editions intitulé Vitraux de songes http://www.ipaginastore.com/fr/



Grand prix charles Trénet en 2010 et Grand prix du court été 2016 à Shortedition http://short-edition.com/oeuvre/poetik/dentelles-d-ombres



Mes compétences :

Anglais courant

Allemand

Langue maternelle

Écritures variées

Recherche

Relations humaines