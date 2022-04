Francis SICOT

Enrichie de mes 15 années d’expériences de Chargé d’Affaires « Travaux » dans la réalisation d’installations en Génie Climatique (dont 3 années d’expérience en « Exploitation et Maintenance d'installation CVC »), je consolide mes compétences en opérant sur des opérations de Maîtrise d’Oeuvre des lots "fluides thermiques" et dans la réalisation d’audits et de diagnostics énergétiques complétés d’une certification DPE (Diagnostic de Performance Énergétique).

Par autonomie, je suis amené également à réaliser des plans et des schémas de principe avec le logiciel AUTOCAD, ainsi que des calculs réglementaires (RT2005, RT2012 et RT Existant) avec le logiciel CLIMAWIN.



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre BET Fluides

Audits & Diagnostics Thermiques

Assistance Maitrise d'Ouvrage