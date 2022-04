Titulaire de deux Master (Arts et Multimédia) à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francis TAPTUE fait partie de l’équipe Digital Learning de HEC Paris.



Il enseigne les Technologies audio et vidéo numériques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Initiation à la captation vidéo/son, à la réalisation de contenu vidéo et au montage virtuel pour le Web.



Il a commencé par la bande dessinée dans les années 2000 avant de troquer son crayon pour une camera et l'univers Web.



Combinant étroitement compétences éditoriales, créatives et techniques, il est fortement sollicité comme consultant pour réaliser des films institutionnels, des spots publicitaires et des projets digitaux. Expert en MOOC, en elearning et en webTV il est également sollicité pour créer des contenus dynamiques (photo, vidéo ou Rich media), pour animer les sites internet.



Véritable stratège en communication, il accompagne les chefs d'entreprises à définir leur plan de communication interne et externe, puis prend en charge toute la chaîne de réalisation des supports de communication (print, développement digital, optimisation du référencement, conception & réalisation vidéo, création & animation Web/ réseaux sociaux)



Il n’est pas philosophe mais partage profondément cette citation de Pierre Rabhi « Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes »



Site personnel tfmedias.com



Mes compétences :

Print Interactif

Développement digital

Référencement

Webmaster

Artiste plasticien

Reportage

Documentaire