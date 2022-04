Francis THERON

Depuis 1995 je suis consultant en organisation pour l'industrie et les services, indépendant depuis 2005.



Je réponds à trois besoins :

- Analyses d'organisation : comprendre une situation de non-performance collective et dépanner

- Piloter des projets intermédiaires, gérer des grands projets (expertise maîtrise délais, risques)

- Former au management de projet puis accompagner



Une préoccupation actuelle des clients : prévenir les risques - en particulier psycho-sociaux (RPS)



Mes clients sont majoritairement des sociétés de services (Kappa Conseil, Fiam MP, AFPA, CEGOS (2005), Technologia (2007)) qui reçoivent une demande d'intervention de grands groupes pour laquelle elles n'ont pas la disponibilité ou toutes les compétences .



Mes compétences :

Pilotage de projet

Formation au management par projet

Redressement de situation

Prévention risques psycho-sociaux

Optimisation de processus et performances

Conduite de changement

Conduite de chantiers

Maitrise des risques

Controle budgétaire

Process

Réorganisation

Budget

Brésil

Performance

Formation continue

International

ROI

Conduite de projet

PMO