Carine REPUSSARD

Je suis Psychologue du travail habilitée IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la CRAMIF, l’ARACT et l’OPPBTP, dans le domaine « organisationnel ». Mon activité professionnelle s'inscrit dans le champ de la santé au travail et de sa prévention sur les trois pôles de mes compétences, à savoir:



- l'analyse clinique du travail sur des problématiques d’organisation du travail, de conditions de travail, de métier et de prévention des risques psychosociaux (primaire,secondaire et tertiaire)



- le soutien psychologique, le conseil et l'accompagnement des professionnels en difficulté dans leur milieu de travail (relations interpersonnelles, changements organisationnels,...)



- la formation.



Mes compétences :

Accompagnement

Debriefing

Formation

Organisation

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques psychosociaux

Risques psychosociaux

Santé

Santé au travail

Soutien psychologique