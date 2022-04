Francis THOMAS

Je suis actuellement auto-entrepreneur et je n'ai pas assez de travail.

Je suis un spécialiste du bois: Ossature bois, Charpente bois (tous types).

Mon activité est un bureau d'étude bois allant de : économiste construction bois à plans d'exécution de bâtiments et d'éléments en bois en passant par la phase calcul et conception.

Le manque d'activité me pousse à retourner en entreprise aussi j'étudierais toute proposition de responsable technique, responsable bureau d'étude, metteur au point, acheteur, responsable conception et études de prix... toujours dans le bois.

Je peux aussi travailler en indépendant et venir dans votre entreprise faire tout ceci 1 ou 2 jours par semaine(par exemple) et vous facturer la prestation.

Pour cela, avant de prendre mon indépendance, j'ai acquis une expérience de 31 ans en entreprise dont 25 ans avec management de personnes.



Mes compétences :

Ingénierie

AutoCAD