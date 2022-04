Francis TRAPET

Mon expertise se porte sur la conception et le développement full stack d'applications Winforms. Je tends à me spécialiser dans le développement Back End de toutes applications .Net (C#/VB). La modélisation des données et la conception de couches métier restent les éléments essentiels au bon fonctionnement d'une application. Ces points indispensables déterminent la durée de vie d'une application ainsi que la pertinence de l'automatisation des données vers l'utilisateur qui reste l'entité principale à satisfaire. Ce sont ces derniers points sur lesquelles je m'appuie afin d'être productif au mieux pour la satisfaction utilisateur.



Concepteur Développeur .Net depuis une dizaine d'années après être passé par 3 ans de développement web (Web 2.0), j'ai pu acquérir une autonomie et une rigueur de travail me permettant d'être productif au sein d'un collectif. Poussé par les valeurs du sport (26 ans de rugby dont 6 en tant que manager), ma capacité d'intégration au sein d'une équipe de travail ne pose aucune difficulté. Mon expérience me permet de proposer sereinement une méthode de travail débouchant sur une productivité efficace.

Ainsi, mon expérience, mes valeurs sportives de combat (rugby, lutte) me permettent d'avancer au quotidien, pourquoi pas votre structure ?



Mes compétences :

Informatique de gestion