Fondée en 2004, Solid’Ere, association loi 1901, valorise la RSO (Responsabilité Sociale des organisations) au travers d’outils d’accompagnement afin d’impulser une dynamique de changement auprès des organisations bourguignonnes (entreprises, collectivités et associations). Référence dans ce domaine, Solid’Ere a particulièrement développé des expertises relatives à la gestion de la diversité des ressources humaines (âge, genre, handicap, origine…). Solid’Ere est le partenaire référent de la Charte de la Diversité en Bourgogne auprès du Secrétariat Général de la Charte de la Diversité basé à Paris.



Objectifs :

Choisir le changement plutôt que le subir

Anticiper les mutations sociales, environnementales et économiques afin d’éviter la gestion de crise qui coûte cher

Rechercher la croissance commune et durable en élaborant des projets gagnants pour tous

Encourager à prendre des risques lucides, à expérimenter sans a priori idéologiques



Missions :

Accompagner l’organisation à conduire son propre changement nécessaire à son développement et à sa pérennité

Élaborer des projets innovants en partenariat avec les acteurs du territoire

Améliorer les performances de l’organisation en s’appuyant sur la diversité des ressources humaines

Changer le regard de l‘organisation et de ses membres sur la diversité pour qu’elle soit considérée comme une richesse et non comme un frein ou un problème.



Projets :

Quinzaine de la diversité : Valoriser les actions des partenaires et se mobiliser en faveur de la diversité.



Synergie Emploi Egalité Diversité : Développer les synergies entre les intermédiaires de l'emploi et les employeurs, créer des outils et former les publics et employeurs.



Passeport de la diversité : Il a été conçu pour toutes les organisations qui souhaitent s’ancrer durablement dans la diversité, en réalisant un diagnostic puis un plan d'action concret.



Groupe Charte : Il vise à réunir les signataires de la Charte de la Diversité et les organisations engagées dans la thématique de la diversité et leur proposer des thèmes de rencontres répondant aux besoins du territoire.



Mes compétences :

Diagnostic diversité

Accompagnement au changement et au développem

Conseil

Formation RSE et diversité