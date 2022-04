Francis UNIQUE

Regroupant 2 propriétés viticoles bordelaises :

- GRAND ENCLOS du Château de CERONS, Graves

- Château MONDORION, Saint Emilion Grand Cru



Création d'un réseau de distribution international

Définition élaboration et mis en place de la politique commerciale France et Export

Mis en place d'opérations marketing et de communication



1999 - 2007 Directeur Commercial Export, ROBERT GIRAUD SAS - Propriétaire Négociant VIns de Bordeaux - CA 15 Millions €



1996 - 1999 Responsable de Zone Export - CHEVAL QUANCARD

Propriétaire négociant en vins de Bordeaux – CA 25 Millions €



1994-1996 Responsable Export (toute zones) - UNION DE PRODUCTEURS DE RAUZAN CA : 18 millions €



1993-1994 Territory Manager – New York Metro (18 mois) - KRONENBOURG USA Filiale du Groupe DANONE. CA : 2.5 millions de dollars



1992 Commercial Export zone Floride – Miami (8 mois) - KRONENBOURG USA



