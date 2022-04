Francis VERNET

Je dispose d'une double compétence marketing communication et CRM et suis en mesure d'améliorer l'efficacité opérationnelle d'une entreprise via l'implémentation d'actions concretes faisant appel aux dernières technologies (Salesforce pour le CRM). Mon sens de l'analyse me permet de faire des recommandations stratégiques auprès du management et mon aptitude à animer réunions et formation me permettent de m'intégrer rapidement dans des environnements de travail exigeants.





Mes compétences :

Publicité

Créativité

Communication

Marketing