Bonjour ou bonsoir .



J'apprécie l'autonomie, je sais gérer un budget, organiser des évènements et parler en public, j'aime développer des projets, j'utilise tous les jours l'outil informatique.

Cependant, je ne sais pas tout et j'apprends tous les jours et il me semble que l'intelligence du coeur et de la tête sont nécessaires pour coexister, travailler, et progresser avec les autres.



Des compétences en chauffage, plomberie, en énergie mais aussi en informatique, en communication...et

bien d'autres encore.



Pour de plus amples renseignements, pour un contact plus personnalisé (skype,hangouts,mail...), merci d'envoyer, vos coordonnées et vos disponibilités.



Bien cordialement,

Francis Vorlicek,

franvor@orange.fr



Mes compétences :

transmettre

creer

developper

organiser

rentabiliser