Francis ZANOTTI

Avec 14 ans d'expérience dans le développement commercial en BtoB et BtoC, la gestion de centre de profits et le management + un Master 2 en gestion de patrimoine, j'exerce depuis plus de 5 ans le métier de consultant indépendant en optimisation patrimoniale, financière et fiscale.

Ma prestation va de la création à la transmission de patrimoine, en passant par le développement et l'optimisation des actifs immobiliers et financiers pour des clients privés et professionnels.

Réalisation de bilans patrimoniaux, analyse globale et étude personnalisée pour mettre en œuvre des

stratégies patrimoniales et accompagner les clients dans la durée.

Cabinet CONVICTIONS & PATRIMOINE LYON 1ER membre de PATRIMOINE CONSULTANT