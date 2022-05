Francisco AJENJO

Maitrise d'Ouvrage et Conseil, spécialisé depuis plus de 6 ans dans la mise en place de moyens de Lutte Anti blanchiment:

- Cadrage,

- Workshops métiers,

- Conseil organisation et réglementaire (transposition 3ème Directive)

- Expressions de Besoins et Spécifications,

- Encadrement d'équipe,

- Recette et tuning de scénarios LAB,

- Gestion de crise,

- Formation

- et déploiement à l'international.

Avec des missions chez les principaux groupes bancaires et assurances français



Egalement spécialisé dans les développements internes:

- Définition du besoin

- Spécifications fonctionnelles et techniques générales

- Recette

- Formation

Pour des projets concernant des bases de notations externes et client unique en banque et assurance.



Mes compétences :

Lutte anti blanchiment

gestion de projet

chef de projet

AML

CDD