Olivier MATRAND

GO courtage est un tout nouveau multi-tarificateurs d'assurances santé, Obsèques, GAV, Dépendance à destination des courtiers et un CRM complet pour gérer ses leads, envoyer ses devis, gérer ses relances, ses campagnes marketing etc. Lancement en Février 2017 - 15 courtiers l'utilisent déjà.

( http://www.oggodata.com/ )



WEBAZIMUT développe des sites vitrines et marchands sur-mesure pour les courtiers mais aussi les hôtels, avocats, agences immobilières, boutiques en ligne etc. (portfolio : http://www.webazimut.fr/realisations-references )



Je travaille depuis 15 ans sur la développement de sites web, de trafic SEO et d'outils pour les courtiers.

Je serais ravi d'échanger avec vous sur toutes ces sujets passionnants.



Mes compétences :

Seo manager

Web marketing

Webmarketing

Vente

Rédaction web

Assurance

Comparateur de prix

Internet

E-business