Cyrille DECKER

Manager aguerri et spécialiste de la formation professionnelle.



Direction de projets de formation :

- Analyse de besoins

- Conseil

- Conception pédagogique

- Ingénierie financière

- Déploiement de systèmes de formation et d'accompagnement nationaux de grande ampleur.

- Analyse d'impact, suivi et contrôle qualité, mesure de résultats.



Réalisation de catalogue de formation

- Qualité, Sécurité, Environnement

- Back et front office

- Comptabilité, Paie, Gestion

- Outils bureautiques

- Management et Communication

- Métiers de l'alimentaire

- Métiers du non alimentaire



Développement de la compétences

- Atteindre les objectifs de nos clients au travers de nos actions de formation en assurant la compétence technique et pédagogique de nos intervenants et de nos partenaires.



Relation client/fournisseur

- B to B

- B to C