J'ai pris en janvier 2014 les fonctions de responsable de site multimétiers (poste logistique et propreté) et cela pour un grand cabinet d'audit situe à la défense.

j'ai sous ma responsabilité 80 agents pour assurer le bon fonctionnement, tant sur les prestatations que sur les budgets.

Ayant la volonté d'apprendre et d'évoluer, je souhaite occuper un poste en tant que responsable des services généraux