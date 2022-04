Franck AELLIG

Directeur de la EI AFCPro - Formateur Indépendant multi-technique et sécuritaire.

Formations Dispensées :

- Electricité bâtiment et industrielle (lecture de plan, dépannage, câblage, maintenance de niveau 1,

automatisme) Normes NF C 15-100 et NF C 14-100.

- Habilitation électrique basse et haute tension, NF C 18510, conventionné par la CRAM de Dijon.









Mes compétences :

Electricité