Sonia AELLIG

Bonjour,



Je suis mariée, j'ai deux enfants de 14 et 18 ans.

Je recherche un travail de secrétaire polyvalente ou aide comptable, je viens de finir de la vacation au sein de la DDT du 90 ou j'étais secrétaire administrative puis secrétaire répartitrice, j'ai aussi des compétences dans le domaine d'animatrice en milieu périscolaire, j'ai géré les deux entreprises de mon mari pendant quelques années assistée d'un expert comptable.

Je suis une personne sérieuse, organisée dynamique, je m'investis dans les tâches qui me sont confiées, j'aime le travail en équipe mais aussi en autonomie. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de l'assurance dans beaucoup de domaines.

Je souhaiterai m'investir dans une entreprise afin de parfaire mes connaissances.

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.

Je vous souhaite une bonne journée.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Secrétariat

Autonomie

Accueil physique et téléphonique

Dynamique

Logiciels utilisés : Excel, Word, Ciel compta, Pai