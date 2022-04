Franck AGERON

Mes expériences variées m'ont permis d'approcher plusieurs aspects de l'électrotechnique tel que la distribution électrique, la sécurité et la protection électrique, la certification et les normes, ainsi que la compatibilité électromagnétique.

J'ai ainsi pu travailler dans de nombreux services et acquérir une vision large des métiers et de leurs interactions. J'apprécie particuliérement la richesse de ces rencontres et collaborations qui ont forgé ma spécialité électrotechnique et m'ont permis de découvrir différentes fonctions.

J’espère du futur des échanges enrichissants et des opportunités de développer et d'étoffer mes compétences.



Mes compétences :

électrotechnique

industrie

Chef de produit

sport

Marketing

ingénieur