Franck AIRAUD

Webmaster autodidacte, il me fait un plaisir de me présenter ici en même temps que mon activité.



Pourquoi vous parlerais-je du club "Clubcard10" aujourd'hui avec insistance?



On se parle, on communique sur divers sujets, blagues, opinions diverses, défenses de ceci, de cela sur les réseaux sociaux, tel que Facebook.



Mais aujourd'hui, c'est différent, si Arpagon lui, n'aurait dit mot, à propos d'un trésor à portée de main, j'ai contrairement, à coeur de partager, non pas une information, mais une réalité criante.



Il est assez rare, de faire découvrir une manne financière pour tous, qui soit amplifiée, par le désir d'aider autrui, et de déployer ce que l'on appel un amour agapé. Un amour agapé est désintéressé d'un quelconque retour, et, ne s'offusque pas d'un refus, mais se réjouit d'une acceptation.



Aussi, c'est le coeur léger, une confiance solide, et le verbe assuré, que je vous livre ma petite histoire, ma vision, la

réussite, et vous invite à mettre un pied avec moi dans un futur très proche, qui vous fournira la clé d'un nouveau style de vie, qui éloignera bien des soucis qui vous entraves, et après le scepticisme passé, devant la preuve, vous fera sortir du carcan des résignés à ne pas gagner plus que le droit de survivre !



Clubcard - Une indépendance financière annoncée...



Indépendance financière chérie !



Nombreux sont ceux qui cherchent des solutions financières à des situations plus ou moins précaires et il est fort de

constater que nous sommes dans un pays qui n'aide pas vraiment cette aspiration légitime.



Webmaster, et marketeur autodidacte, j'ai connu réussites et déceptions dans un milieu où tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut être trop engagé dans mon travail et mes relations avec les personnes par le lien du cœur, l'envie de gagner mais en créant des gagnants autour et à partir de mon travail, il n'a pas été simple d'en ressortir avec le sentiment du travail bien fait, tant le cœur des hommes est différent d'un individu à l'autre.



Ces expérience me pousse sans cesse à m'entourer de gens aux même aspirations tout en restant vigilant sur les vraies intentions. Développer une activité avec le cœur c'est amener du sentiment là où ceux qui ne cherchent que l'argent rapide se casseront les dents, et les humbles de cœurs trouveront argent et amitiés. Voir plus > > http://www.affaircenter.com/cc10-plan-hybride-puissant



Mes compétences :

Networking

Webmaster

MLM

Marketing relationnel

Web-marketing

PHP

Réseau

HTML

Réseaux sociaux

Référencement

Marketing direct