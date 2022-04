Bonjour moi c'est Franck Alain, je suis un jeune diplômé en informatique, les différentes formations ainsi que mon insertion dans le domaine professionnel mon permis d'avoir pas mal d'expériences et de compétences dans le domaine du développement orienté web de l'infographie et des réseaux informatiques.

Dans l'espoir d'une future collaboration veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées.