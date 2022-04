Franck-Alb BRAFINE

Je souhaite intégrer une société me permettant de mettre à profit mon dynamisme, expérience et savoir-faire, afin de développer au maximum le potentiel et chiffre d’affaire de cette entreprise.



Dynamique et autonome, j’ai une longue expérience en France et a l’étranger sur des postes de directeur dans plusieurs domaines complètements varies gérant toutes les facettes sensibles de sociétés. Commerçant, recruteur, formateur et manager exemplaire, je sais fédérer et motiver autour de valeurs fortes et d’objectifs ambitieux. Mon implication, organisation et goût du challenge m’ont permis de réussir dans des fonctions assez variés.



Je suis humble, réactif, organise, structuré et pragmatique aimant le terrain et possédant un fort sens de l'analyse avec une grande faculté de m’adapter rapidement à de nouveau challenges



Mes compétences :

International business development

Conseil

Business development

Coaching

Développement commercial

Communication