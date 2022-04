Franck ALESSI

Ingénieur de recherche QEI depuis plus 7 ans (recherche appliquée)



Généraliste QEI (Qualité des Environnements Intérieurs)

Création et Développement d'une filière QEI au Service Bâtiment et Systèmes Thermiques (SBST) du CEA INES.



Spécialisation Qualité de l'Air Intérieur (QAI), traitement de l'air, et confort thermique. Orientation mesures, instrumentation, et surveillance des milieux.

Amélioration du confort des occupants dans des bâtiments neufs ou à rénover en lien étroit avec l'efficacité énergétique du bâtiment == > confort adaptatif et ambiances contrôlées.

Maîtrise des paramètres et des indices de confort et choix adapté au cas par cas.



Capacité de tests en conditions réelles et de laboratoire.

Travaux complémentaires de simulation QAI (émissions des matériaux de construction, ...).



Travaux sur l'épuration de l'air (Plasma, photocatalyse, phytoremédiation, filtration gazeuse et particulaire...).

Développement d'un protocole spécifique "à échelle 1" pour ces épurateurs.

Base de données des épurateurs du commerce.

Développement de systèmes adaptés à une typologie donnée de bâtiment .



Travaux de contrôle commande pour réguler les espaces intérieurs sur la base de critères QEI et énergétiques.





Participation à des travaux R&D sur la QEI et l'efficacité énergétique en lien avec des industriels :

Projets HOMES, VAICTEUR AIR²,...

Actuellement chef de projet Européen et WP leader sur une tâche QAI : IAQsense (Capteurs QAI)

Projet européen terminé: CETIEB (QEI, traitement de l'air, et énergétique bâtiment)



Plusieurs dépôts de brevets.

Montages de projet de recherche (Européen, ANR, bilatéral,...);

Encadrement d'étudiants en stage (Bac+5)/ alternants...;

Co-encadrement thésard sur la thématique "traitement d'air";

Mission d'expertise externe (projet CLAIRE: mai 2013).

Nombreuses publications internationales (AIVC/ Healthy Buildings/ IBPSA)

Membre ISIAQ/ adhérent au réseau pôle risque.









Mes compétences :

QAI

Confort thermique

Ventilation

Energétique du bâtiment

Confort visuel

Confort acoustique

Confort d'été

Mesures & instrumentations

Chef de projet

Outils logiciels

Recherche

Efficacité Énergétique

Développement

Instrumentation

Simulation

Innovation

Bâtiment

Traitement de l'air