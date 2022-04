Franck ALIQUE

Vous êtes présents sur la toile mais vous n'êtes pas satisfaits des retours commerciaux de votre investissement.

Avoir un site web c'est bien, mais avoir un site qui génère du business, c'est mieux !



Après plus de 16 ans d'expertise dans le milieu du web, je propose mes services afin de vous conseiller pour toutes vos problématiques de référencement naturel (SEO) / référencement payant (SEM), optimisation de l'ergonomie de votre site et de vos tunnels de conversion. Ainsi que toutes vos problématiques E-marketing ( acquisition de nouveaux clients / prospects ) et E-mailing.



Mes compétences :

JavaScript

SEO

PHP

HTML

SEM

Ergonomie

Web analytics

CMS open source

ECRM

Social media

Webmarketing

Référencement

Référencement internet

référencement payant

Référencement naturel