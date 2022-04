Franck ALLIX

De formation Ingénieur Électrotechnique, et après 10 années en tant que responsable de centre de profits, mes compétences se caractérisent par le commercial dont la vente en B to B, le management hiérarchique, la gestion, et le suivi d'exploitation d'une Agence que je mets à profit face aux objectifs de rentabilité fixés



Mes compétences :

Management

Maintenance industrielle

Gestion QHSE

Développement commercial

Prospection commerciale

Gestion de contrats

Ingénierie

Gestion de projet

Négociation commerciale

Planification de projet