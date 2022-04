Depuis 1989 je travaille comme chargé d’affaires et responsable manager, après une riche expérience chez un fabricant et distributeur de matériels de cuisines professionnelles. J’ai souhaité relever le chalenge de créer la société Cuisines Concept Pro en tant que revendeur et installateur de matériels, (chaud, froid, laverie, extraction) l’installation est faite en étroite collaboration par les meilleurs techniciens de chaque département. Nous réalisons des projets de cuisine clef en main, la rapidité et efficacité d’exécution, la gestion des projets de la création à l’installation. Nous proposons le matériel au service des métiers de bouche, restauration, hôtellerie, collectivités et commerce alimentaires : Traiteur, boulangerie, boucherie,

L’axe principal de la société est de proposer des équipements qui sont conçus pour durer :

cuisiconceptpro@orange.fr

Nous vous proposons de multiples services :

1) La réalisation de votre projet cuisine

2) La rapidité et efficacité d’exécution

3) Gestion de votre projet de la création à l’installation

4) Tarif avantageux

5) Interlocuteur pro

6) Exécution des devis pour le remplacement de matériels dans les 24h et 72h maxi pour le projet d’une cuisine complète

En effet, depuis septembre 2011, nous avons ouvert depuis peu, un showroom de cuisine haut de gamme pour le particulier en collaboration avec la marque allemande EGGERSMANN. Par ce projet, nous désirons offrir à une clientèle ciblée, notre expertise et expérience avec un sens du raffinement prononcé.

Le dirigeant

Franck ALSTERS