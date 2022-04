Franck ANICA

Sans chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise ! Je mets à votre disposition mon expérience multi-réseau en developpement commercial et coaching. Mettez toutes les chances de votre côté en développant vos capacités commerciales. La pérennité de votre entreprise en dépend. Ce n'est pas un jeu de hasard.



Mon expérience à été acquise en GMS, GSB et en GSS au travers de sociétés leaders sur leurs marchés en B to B ( multinationale, pme).



La fonction de Chef des ventes/compte clé m'a permis de prendre la dimension de celle-ci à savoir créer une relation de confiance avec mes clients et collaborateurs permettant à chacun de s'épanouir et de progresser.



Déterminé et focalisé sur les objectifs, je montre une grande implication tant dans l'action que la préparation de celle-ci alliée à une capacité à organiser ,structurer une démarche commerciale et nouer des contacts durables..



Manager de force de vente, je suis attentif à l'efficacité de mes équipes, à leur évolution en compétences ainsi qu'a la satisfaction qu'elles peuvent tirer d'un travail qualitatif.



Je travaille de manière intelligente, efficace, sachant maintenir un bon équilibre entre dynamisme et combativité, rigueur et souplesse.



Mature, équilibré et ouvert je souhaite continuer à me réaliser dans un environnement professionnel dynamique et moderne afin de prouver que je suis capable de me remettre en cause et ainsi apporter ma contribution à une société pleine de projets.



Pour votre entreprise , un expert est une chance il représente souvent un complément de compétences et de savoir-faire où à l'heure de la mondialisation il serait dommage de faire l'impasse.



Principaux points forts :



naturel et simple dans le contact

maturité et équilibre

travail calmement

sérieux, déterminé et impliqué

réaliste et pragmatique

volonté de convaincre et de faire adhérer

Travail à maintenir un équilibre ( rigueur et souplesse)

volonté de tenir les engagements pris

attaché à construire sur la durée



Compétences :



Négociation commerciale centrales GMS/GSB/GSS/Jardinerie

Management et coaching fdv France

communication

formation techniques de vente, coaching, evaluation terrain, entretien annuel, leadership partagé, gestion du temps

organisation/coordination

elaboration objectifs commerciaux et pilotage avec plans d'actions



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Direction commerciale

Prospection commerciale

Coaching

Animation de formations

Management commercial

Négociation centrales GMS/GSB/GSS

Marketing stratégique

Développement commercial

Gestion administrative