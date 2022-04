Franck ANIS

Ayant acquis une solide expérience technique au sein du cabinet Prestige International Audit devenu Conseil Audit & Synthèse et après avoir évolué au sein d’un Big 4 (Ernst & Young Paris) me permettant d’acquérir une méthodologie d'audit éprouvée, c’est tout naturellement que j’ai fondé le cabinet AFR AUDIT afin d’exercer le métier d’expert-comptable et de commissaire au comptes, professionnel libéral indépendant.



A ce titre, nous proposons les prestations traditionnelles « clé en main » telles que :



• Tenue de comptabilité, établissement des déclarations fiscales et sociales, production des paies et assistance juridique ;

• Révision de la comptabilité, revue de l’ensemble des déclarations annuelles en matière sociale et fiscale, conseils en fiscalité pour l’arrêté annuel ;

• Etablissement des comptes annuels et de la liasse fiscale ;

• Communication didactique au client des principaux éléments du bilan et compte de résultat ;

• Accompagnement de sociétés étrangères en France ;

• Commissariat aux comptes : audit légal et contractuel ;

• Aide au pilotage de l’entreprise : reporting, tableaux de bord, indicateurs d’activités ;

• Assistance RH : recrutement, mise en œuvre du processus d’évaluation des salariés ;

• Optimisation de l’organisation comptable et financière et renforcement du contrôle interne



Mes compétences :

Audit financier

Immobilier commercial

Clinique privée

IFRS

Comptabilité générale