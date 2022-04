Franck ANNET

Microsoft MVP Lync depuis le 1er Janvier 2013

Service manager Microsoft France

Consultant Communications Unifiées Microsoft :

OCS 2007, Lync 2010, Lync 2013, Exchange 2003, 2007, 2010, Role UM, AD, etc



Première vente et installation Française en Full Lync 2010 pour 250 utilisateurs sur 2 sites.



- Participation aux projets Nationaux de Communications Unifiées Microsoft

- Élaboration de projets Européens en FULL Lync sur plus de 15 000 utilisateurs.





En phase Avant-vente

- Participation aux circuits de décision (Bid Management)

- Estimation des charges, ressources et compétences pour le projet

- Elaboration des plannings prévisionnels

- Rédaction des propositions client et des réponses aux appels d'offre

- Présentation en Clientèle des solutions

- Défense d'offre

- Gestion des formations de l'équipe dédiée à Microsoft.



En Phase de Conception

- Initialisation, organisation du projet et constitution de l’équipe

- Animation de réunions de lancement et cadrage du périmètre avec le client

- Gestion et pilotage des livrables à produire



En phase de réalisation

- Coordination et animation de l’équipe projet

- Organisation du projet et définition des phases

- Animation des comités de pilotage et rédaction des compte-rendus

- Animation des réunions d’avancement et rédaction des compte-rendus

- Supervision des phases du projet, définition du planning et validation des pré-requis

- Gestion du planning pour le respect des délais contractuels



Mes compétences :

Active directory

Lync

MCSE2003

Lync 2010

Skype for business