Franck ARMEDE

HELLO,

Je me présente Franck directeur du label NEVER DIES PROD.



La société NEVER DIES PROD a été créée le 23 Mai 2003.



NEVER DIES PROD est une Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.500,00 EUR.



NEVER DIES PROD est un label qui fera de ses partenaires les piliers forts de sa structure, nous sommes un label en mouvement et moderne qui a pour but de faire taire les doutes dans le domaine musical, et de distribution grâce à nos partenaires déjà en place.



NEVER DIES PROD n’est pas un label comme tant d’autres, mais "THE LABEL". Deux de nos projets ont été signés en MAJOR "YAFOYE" chez UP MUSIC/WARNER et "FO PA DECONNER" chez ULMP/UNIVERSAL, ainsi que LAURENT DELAGE chez WAGRAM.



The NEVER DIES PROD company was created on May 23rd, 2003.



NEVER DIES PROD is a Limited liability company with a capital of 7.500,00 EUR.



NEVER DIES PROD is a label which will make of his(her) partners the strong pillars(props) of his(her,its) structure, we are a label in movement and modern which aims at making keep silent about the doubts in the musical domain, and of distribution(casting) thanks to our partners already in place(square).



NEVER DIES PROD is not a label as so many others, but " TEA LABEL ".



Two of our projects were signed in CHIEF WARRANT OFFICER " YAFOYE " at UP MUSIC / WARNER and " FO PA DECONNER " at ULM/UNIVERSAL, as well as LAURENT DELAGE at WAGRAM.





NEVER DIES PROD, agrandit son département musique et pour cela cherche à produire des artistes dans tous les domaines musicaux : jazz, classique, pop, rock, musique pour enfant, etc...

Dans le cadre de l'enregistrement d'un album, NEVER DIES PROD recherche des chanteurs (ses) de tous styles .



Profil recherché :



- Homme-Femme

- Avoir 18ans, minimum

- Savoir chanter juste

- Avoir une maquette inédite de vos oeuvres

-Avoir minimum une dizaine de titres

- Avoir un excellent niveau de chant



L'enregistrement se déroulera à Paris .



Maquette Obligatoire.



Rémunération: oui+contrat