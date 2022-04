Franck ARNOLD

Directeur de l’incubateur Tonic-Incubation-GENI (incubateur commun à Skema Business School ex-ESC Lille, Ecole Centrale de Lille, Arts et Métiers Paristech centre Lille)



Axe Innovation :



 définir les axes de développement en cohérence avec la stratégie définie par les Directeurs Généraux et la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI)

 participer aux différents groupes de travail régionaux concernant la Création d’Entreprises Innovantes, l’entrepreneuriat ainsi qu’à la Mission d’Enquête sur la valorisation économique de la recherche dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique

 accompagner des projets complexes de création d’entreprise dans une dynamique d’innovation

 co-construire des modules pédagogiques de création d’entreprise innovante

 représenter Skema Business School au Conseil d’Administration du MITI au sein du Comité de Pilotage de la Maison de l’Entrepreneuriat et plus largement d’organisations dédiées au développement économique



Axe Management/Coordination :



 manager l’équipe

 piloter / organiser les activités opérationnelles

 définir la stratégie de communication de l’incubateur

 monter des partenariats et assurer la coordination avec les acteurs institutionnels et économiques (Réseau EntreprendreNord, Réseau départemental des Ruches…)

 coordonner des programmes de formation Ingénieur Entrepreneur et Création d’entreprise co-dirigés par Skema Business School et Centrale Lille



Axe budgétaire



 élaborer la construction budgétaire et la mutualisation des moyens

 piloter le suivi des subventions institutionnelles (Région, Département…)

 coordonner l’action des différents acteurs des écoles concernant les flux financiers de l’incubateur

 reporter vers les partenaires financiers l’activité et les éléments budgétaires