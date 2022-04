Franck ATHALIS

De formation d'Ecole Supérieure de Commerce, j'ai développé au fil des ans de multiples compétences dans de nombreux domaines d'expertise à la croisée des chemins de l'entreprise, du e-commerce, du milieu associatif, du handicap, de la finance, de la comptabilité et enfin de l'immobilier en BIC (notamment le statut de LMP)



Cette vision globale permet aujourd'hui de concevoir au sein de ma société EXELTO des schémas patrimoniaux privés et professionnels atypiques, complètement personnalisés et maîtrisés de la conception jusqu'à la réalisation finale.



Mes compétences :

Développement commercial

Finance

Immobilier

Organisation comptable et juridique

Stratégies patrimoniales