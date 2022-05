Vincent DECENEUX

Les missions ou postes qui m’ont été confiés depuis 16 ans m’ont permis d’acquérir une expertise en MOA et/ou en Organisation notamment dans les domaines suivants :



Assurance :



- Epargne individuelle euro et multi supports,

- Prévoyance individuelle et collective,

- Actif-Passif.



Assistance à maîtrise d’ouvrage - Organisation :



- Encadrement, organisation et pilotage de projets,

- Optimisation de processus de gestion et comptables,

- Mise en place de solutions GED et WORKFLOW,

- Mise en place de Datawarehouse,

- Fiabilisation et normalisation de l’éditique,

- Migration et intégration de systèmes d’information,

- Définition de besoins et spécifications fonctionnelles,

- Organisation et mise en œuvre de recette.



Informatique :



- Progiciels assurance : GRAPHTALK AIA,

- Pack MSOFFICE: EXCEL, WORD, POWER POINT,

- Base de données : ACCESS / VBA

- Modélisation de processus : VISIO,

- Planification et suivi projet : MSPROJECT,

- Requêteur : BUSINESS OBJECT.



Par ailleurs, l’encadrement de chefs de projets, d’équipes de gestion, de cellule organisation ou la conduite de projets d’envergures m’ont permis d’acquérir une expérience significative dans le management d’entités opérationnelles mais également dans la direction d’équipes transverses importantes.



